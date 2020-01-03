Украинка тренирует известную чешскую теннисистку

Новости спорта:Ольга Савчук вошла в тренерский штаб Каролины Плишковой.

Каролина Плишкова готовится к первому турниру сезона в Брисбене под руководством украинки Ольги Савчук.

В межсезонье Савчук присоединилась к команде второй ракетки мира, с которой сотрудничала еще в сентябре минувшего года.

В ноябре стало известно, что Каролина будет работать с тренером Дани Вальверду, который ранее сотрудничал с Энди Маррем и Стэном Вавринкой.

Соревнования в основной сетке Брисбена стартуют в понедельник, 6 января. На турнир заявлены Элина Свитолина и Даяна Ястремская, а с квалификации свой путь начнет Катарина Завацкая.