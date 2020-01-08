Шарапова получила wild card на Australian Open

Новости спорта:Изначально россиянка должна была стартовать в квалификации.

Мария Шарапова получила wild card на выступление в одиночном разряде Australian Open.

Изначально россиянка должна была стартовать в квалификации, поскольку на данный момент занимает 147-е место в рейтинге WTA.

Шарапова побеждала на Australian Open в 2008 году, а также трижды играла в финалах турнира (2007, 2012, 2015).

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 20 января по 2 февраля. В основной сетке турнира выступят пять украинок — Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко, Катерина Козлова и Катерина Бондаренко.