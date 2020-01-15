Козлова зачехлила ракетку во втором раунде Хобарта

Новости спорта:Катерина Козлова уступила китаянке Чжан Шуай во втором круге соревнований в австралийском Хобарте.

Украинская теннисистка Катерина Козлова уступила китаянке Чжан Шуай во втором круге соревнований в австралийском Хобарте.

Украинка хорошо начала игру и взяла первый сет с перерывом из-за начавшегося дождя. Однако, вынужденная пауза в игре плохо отразилась на Козловой, ведь во втором сете она взяла лишь один гейм.

Решающий сет также оказался за китаянкой, Козлова не смогла навязать ей борьбу и взяла лишь два гейма.

Вчера Катерина Козлова также вылетела с парного разряда турнира в Хобарте. Ранее стало известно, что в феврале украинка планирует выступить на турнирах в Будапеште и Акапулько.

WTA. Хобарт (Австралия). Второй раунд

Катерина Козлова (Украина) — Чжан Шуай (Китай, 4) 1:2 (6:4, 1:6, 2:6)