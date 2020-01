Свитолина сделала обращение из-за пожаров в Астралии

Первая ракетка Украины Элина Свитолина опубликовала тревожный пост о качестве воздуха в Мельбурне, где уже стартовали матчи квалификации, а на следующей неделе начнутся матчи основного турнира.

На своей странице в Twitter украинка сообщила, что воздух очень загрязнен из-за пожаров. В подтверждение она прикрепила официальные данные с вердиктом о качестве воздуха - "очень нездоровый".

"Почему мы должны ждать, пока случится что-то плохое, чтобы начать действовать", - написала Свитолина.

Why do we need to wait for something bad to happen to do an action #Melbourne pic.twitter.com/bYpXyQAfKe

— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) January 14, 2020