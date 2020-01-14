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Свитолина сделала обращение из-за пожаров в Астралии

Свитолина сделала обращение из-за пожаров в Астралии
12:53 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Украинская теннисистка оценила загрязнение воздуха в Мельбурне.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина опубликовала тревожный пост о качестве воздуха в Мельбурне, где уже стартовали матчи квалификации, а на следующей неделе начнутся матчи основного турнира.

На своей странице в Twitter украинка сообщила, что воздух очень загрязнен из-за пожаров. В подтверждение она прикрепила официальные данные с вердиктом о качестве воздуха - "очень нездоровый".

"Почему мы должны ждать, пока случится что-то плохое, чтобы начать действовать", - написала Свитолина.

На Australian Open остановили тренировки из-за дыма от пожаров

Ранее сообщалось, что на Australian Open остановили тренировки из лесных пожаров.

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АТР, Элина Свитолина, Теннис, Australian Open, Новости тенниса.
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