Ястремская прокомментировала свой первый финал Premier

Новости спорта:Даяна Ястремская показала лучший результат в карьере на турнирах серии Premier.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская впервые в своей карьере играла в финале турнира Premier с призовым фондом 782 900 долларов. 18 января она сражалась за титул в австралийской Аделаиде в матче против хозяйки корта Эшли Барти.

Встреча завершилась победой австралийки со счетом 6:2, 7:5.

"В первую очередь, хочу поздравить Эшли с победой. Это был отличный турнир и для меня было удовольствием сыграть с первой ракеткой мира. Я желаю тебе удачи в Мельбурне и, надеюсь, мы сыграем друг с другом еще много-много раз.

Также хочу поблагодарить свою команду. Это не победа, но это только начало. Спасибо всем за поддержку, конечно, вы больше поддерживали Эшли, но я все понимаю. Мне очень понравилось тут, я обожаю Австралию, спасибо большое, это был отличный турнир".

Выход в финал гарантировал Ястремской личный рекорд в рейтинге: 21-я строчка.