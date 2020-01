Новак Джокович одержал 900-ю победу

Новак Джокович стал шестым теннисистом в истории, кому удалось выиграть 900 матчей карьере.

Сегодня серб обыграл Яна-Леннарда Штруффа в первом раунде Australian Open, в результате чего и покорил отметку в 900 побед.

По количеству побед в мужском туре Джоковича опережают Джимми Коннорс (1274), Роджер Федерер (1238), Иван Лендл (1068), Рафаэль Надаль (981) и Гильермо Вилас (949).

match wins for @DjokerNole!



What a career this is turning out to be #ATPTour | #AusOpen pic.twitter.com/6tpTFw48Kv

— ATP Tour (@atptour) January 20, 2020