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Костюк и Снигур успешно стартовали в Каире

Костюк и Снигур успешно стартовали в Каире
18:29 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Две украинские теннисистки Марта Костюк и Дарья Снигур с победы стартовали на турнире серии ITF в Каире.

На турнире ITF в Каире Марта Костюк в первом круге обыграла вторую ракетку турнира россиянку Варвару Грачеву, которая выше украинки в рейтинге WTA на 63 позиции.

Следующей соперницей Костюк станет победительница пары Катаржины Питер (355 в рейтинге WTA) и австрийки Мелани Клаффнер (521).

Другую австрийку Юлию Грабер обыграла на старте турнира Дарья Снигур.

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В четвертьфинале у киевлянки будет шанс поквитаться с обидчицей украинок – Леси Цуренко в финале и ранее Марты Костюк – Ириной-Камалией Бегу, в случае, если румынка победит в стрече с Маяр Шефир.

Ранее украинка Элина Свитолина выбыла из турнира в Дубае.

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WTA, Теннис, ITF, Марта Костюк, Дарья Снигур.
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