Костюк и Снигур успешно стартовали в Каире

Новости спорта:Две украинские теннисистки Марта Костюк и Дарья Снигур с победы стартовали на турнире серии ITF в Каире.

На турнире ITF в Каире Марта Костюк в первом круге обыграла вторую ракетку турнира россиянку Варвару Грачеву, которая выше украинки в рейтинге WTA на 63 позиции.

Следующей соперницей Костюк станет победительница пары Катаржины Питер (355 в рейтинге WTA) и австрийки Мелани Клаффнер (521).

Другую австрийку Юлию Грабер обыграла на старте турнира Дарья Снигур.

В четвертьфинале у киевлянки будет шанс поквитаться с обидчицей украинок – Леси Цуренко в финале и ранее Марты Костюк – Ириной-Камалией Бегу, в случае, если румынка победит в стрече с Маяр Шефир.

Ранее украинка Элина Свитолина выбыла из турнира в Дубае.