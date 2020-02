Ястремская зачехлила ракетку на старте турнира в Дубае

26-я ракетка мира Даяна Ястремская не смогла пробиться во второй круг хардового турнира серии WTA Premier в Дубае, в первом раунде потерпев обиднейшее поражение от 39-го номера мирового рейтинга россиянки Вероники Кудерметовой.

Отыграв сетбол и выиграв первую партию (7:5) украинка не имела много шансов во второй (3:6), но то, что случилось в третьем сете иначе, как несчастным случаем, не назовешь. Ястремская сразу повела с брейком, а затем в седьмом гейме сделала второй и вышла подавать на матч при счете 5:2. Тем не менее, со второго брейк-поинта россиянка взяла гейм на подаче украинки, а затем "под ноль" и на своей. При счете 5:4 Ястремская вновь подавала на матч, но на этот раз позволила сопернице взять свою подачу уже с первой попытки.

В итоге, Ястремская попала в ситуацию, когда, проигрывая 5:6, уже вынуждена была подавать на то, чтобы остаться в матче. Кудерметова вновь имела брейк-поинт, который на этот раз одновременно был уже и матчболом, но украинка его отыграла.

Veronika Kudermetova advances to the @DDFTennis second round!

Defeats Yastremska via deciding tiebreak, 5-7, 6-3, 7-6(2). pic.twitter.com/dZvPxMAFWy

— WTA (@WTA) February 18, 2020