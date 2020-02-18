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Ястремская зачехлила ракетку на старте турнира в Дубае

Ястремская зачехлила ракетку на старте турнира в Дубае
17:14 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта:Украинская теннисистка вела 5:2 в решающем сете и подавала, но проиграла и покинула турнир в Дубае.

26-я ракетка мира Даяна Ястремская не смогла пробиться во второй круг хардового турнира серии WTA Premier в Дубае, в первом раунде потерпев обиднейшее поражение от 39-го номера мирового рейтинга россиянки Вероники Кудерметовой.

Отыграв сетбол и выиграв первую партию (7:5) украинка не имела много шансов во второй (3:6), но то, что случилось в третьем сете иначе, как несчастным случаем, не назовешь. Ястремская сразу повела с брейком, а затем в седьмом гейме сделала второй и вышла подавать на матч при счете 5:2. Тем не менее, со второго брейк-поинта россиянка взяла гейм на подаче украинки, а затем "под ноль" и на своей. При счете 5:4 Ястремская вновь подавала на матч, но на этот раз позволила сопернице взять свою подачу уже с первой попытки.

В итоге, Ястремская попала в ситуацию, когда, проигрывая 5:6, уже вынуждена была подавать на то, чтобы остаться в матче. Кудерметова вновь имела брейк-поинт, который на этот раз одновременно был уже и матчболом, но украинка его отыграла.

Дело дошло до решающего тай-брейка, на котором россиянка сделала два мини-брейка, а украинка – ни одного.

Теннисистки провели на корте 2 часа 21 минуту. За это время Кудерметова сделала четыре эйса, восемь брейков и допустила пять двойных ошибок. На счету Ястремской три подачи навылет, семь из 13-ти реализованных брейк-поинтов и девять шибок при вводе мяча в игру.

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Счет личных встреч между теннисистками стал 3:0 в пользу Кудерметовой, которая во втором круге турнира в Дубае сыграет против испанки Гарбинье Мугурусы, одолевшей Ким Клийстерс в первом ее матче после возвращения.

Таким образом, в одиночной сетке турнира в Дубае не осталось ни одной украинки.

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ОАЭ, АТР, WTA, Теннис, Даяна Ястремская.
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