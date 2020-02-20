Федерер пропустит Ролан Гаррос: в чем причина

Новости спорта:Швейцарец планирует вернуться на корт уже на травяных покрытиях.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер пропустит Открытый чемпионат Франции в этом году.

В среду спортсмену сделали артроскопическую операцию на правом колене, которое его беспокоило. По словам швейцарца, врачи подтвердили, что операция была правильным решением, и уверены в скором выздоровлении.

Роджер не сыграет на грунте в этом сезоне, планируя вернуться на корт уже на травяных покрытиях. Ранее агент теннисиста Тони Гадсик заявил, что Федерер в 2020 году из всех грунтовых турниров собирался сыграть только на Ролан Гаррос.

Роджер не выходил на корт с конца января, когда в полуфинале Australian Open уступил будущему чемпиону Новаку Джоковичу.

В прошлом году швейцарец добрался до полуфинала Ролан Гаррос, проиграв в трех сетах Рафаэлю Надалю.

Роджер занимает третье место в текущем рейтинге ATP. Потеря очков Федерера может позволить австрийцу Доминику Тиму обойти легендарного швейцарца.