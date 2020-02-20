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Федерер пропустит Ролан Гаррос: в чем причина

Федерер пропустит Ролан Гаррос: в чем причина
13:32 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Швейцарец планирует вернуться на корт уже на травяных покрытиях.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер пропустит Открытый чемпионат Франции в этом году.

В среду спортсмену сделали артроскопическую операцию на правом колене, которое его беспокоило. По словам швейцарца, врачи подтвердили, что операция была правильным решением, и уверены в скором выздоровлении.

Роджер не сыграет на грунте в этом сезоне, планируя вернуться на корт уже на травяных покрытиях. Ранее агент теннисиста Тони Гадсик заявил, что Федерер в 2020 году из всех грунтовых турниров собирался сыграть только на Ролан Гаррос.

Роджер не выходил на корт с конца января, когда в полуфинале Australian Open уступил будущему чемпиону Новаку Джоковичу.

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В прошлом году швейцарец добрался до полуфинала Ролан Гаррос, проиграв в трех сетах Рафаэлю Надалю.

Роджер занимает третье место в текущем рейтинге ATP. Потеря очков Федерера может позволить австрийцу Доминику Тиму обойти легендарного швейцарца.

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Теннис, Роджер Федерер, Ролан Гаррос, Новости тенниса.
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