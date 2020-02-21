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Костюк уверенно шагает к титулу турнира в Каире

Костюк уверенно шагает к титулу турнира в Каире
13:43 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Украинке понадобилось меньше часа, чтобы обыграть Изабеллу Шиникову.

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в 1/2 финала турнира ITF в Каире (Египет). В матче третьего раунда спортсменка одолела Изабеллу Шиникову из Болгарии.

Поединок продолжался всего 55 минут и завершился со счетом 6:1, 6:3 в пользу украинки. За это время Костюк сделала пять брейк-поинтов, дважды подала навылет и допустила три двойные ошибки.

В полуфинале Костюк встретится с победительницей встречи между украинкой Дарьей Снигур и румынкой Еленой-Габриэлой Русе.

Напомним, что в матче второго раунда Марта обыграла австрийку Мелани Клаффнер.

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WTA, Теннис, Новости тенниса, Марта Костюк.
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