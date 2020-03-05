Свитолина отказалась выступать в парном разряде Монтеррея

Украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась принимать участие в четвертьфинальном матче парного турнира в Монтеррее (Мексика). Об этом сообщает пресс-служба WTA.
Вместе с британкой Йоханной Контой Свитолина должна была встретиться с дуэтом Мария Боузкова/Рената Ворачова. Но чешки на отказе соперниц напрямую вышли в полуфинал соревнований.
Точная причина подобного решения Свитолиной и Конты остается неизвестной.
Напомним, что Свитолина обыграла Ковинич в первом круге одиночного турнира в Монтеррее.
Во втором круге соревнований Элина встретится с белоруской Ольгой Говорцовой.