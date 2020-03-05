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Свитолина отказалась выступать в парном разряде Монтеррея

Свитолина отказалась выступать в парном разряде Монтеррея
10:09 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Украинская теннисистка в паре с британкой Йоханной Контой не выйдут на матч второго круга парного разряда в Монтерее.

Украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась принимать участие в четвертьфинальном матче парного турнира в Монтеррее (Мексика). Об этом сообщает пресс-служба WTA.

Вместе с британкой Йоханной Контой Свитолина должна была встретиться с дуэтом Мария Боузкова/Рената Ворачова. Но чешки на отказе соперниц напрямую вышли в полуфинал соревнований.

Точная причина подобного решения Свитолиной и Конты остается неизвестной.

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Напомним, что Свитолина обыграла Ковинич в первом круге одиночного турнира в Монтеррее.

Во втором круге соревнований Элина встретится с белоруской Ольгой Говорцовой.

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Элина Свитолина, WTA, Теннис, Новости тенниса.
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