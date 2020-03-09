"Выйти замуж": известная теннисистка рассказала о своей мечте

Новости спорта:Звездная Симона Халеп мечтает о том, о чем и обычная девушка.

Вторая ракетка мира румынка Симона Халеп рассказала, что мечтает о семейной жизни.

Летом 2019 года стало известно, что теннисистка состоит в отношениях с 40-летним румынским миллионером Тони Юруцом.

«Всё, о чём я мечтала в плане карьеры, сбылось. Несмотря на то что об этом напишут миллион статей, скажу честно: моя единственная мечта, которая пока не сбылась, – выйти замуж.

В один день это произойдёт. Это единственное, что остаётся в списке моих целей. Ещё, конечно, стать матерью», – приводит слова Халеп Tennis World USA.