Федерер: Капри - это не для меня

Новости спорта:Роджер Федерер рассказал, почему не носит капри.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, который считается законодателем моды как на корте, так и вне его, рассказал об опыте тестирования брюк капри.

"Надел их на домашний турнир в Базеле. Когда я вышел на корт, все игроки посмотрели на меня с недоумением: „Что это?“. Я ответил, что просто тестирую их, но не играю в них.

Отказался от этой затеи, так как понял, что это не для меня. Но затем в капри появился Карлос Мойя, а позже Рафаэль Надаль. Он отлично смотрелся в капри с его длинными волосами. Мне бы хотелось, чтобы он вновь играл в капри, но он не хочет, а жаль", — приводит слова Федерера Tennis World USA.