Украинская теннисистка на карантине начала петь

Новости спорта:Спортсменка на карантине открыла для себя новое хобби.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в интервью Суспільне Спорт заявила, что ее фанатов ожидает релиз первого трека.

"Привыкла к насыщенному ритму, привыкла путешествовать. Сейчас же это монотонная жизнь, по сути ты делаешь одно и то же. Но это помогает мне развивать дисциплину и терпение.

Никогда еще такого не было, чтобы я так долго не тренировалась. Но я занимаюсь фитнесом у себя дома.

Сейчас я пишу свой трек, буду записывать его, как закончится карантин", - призналась спортсменка.

Напомним, ранее Ястремкая призналась, как вынуждена была экстренно покидать США.