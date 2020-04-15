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Украинская теннисистка на карантине начала петь

Украинская теннисистка на карантине начала петь
12:31 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:Спортсменка на карантине открыла для себя новое хобби.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в интервью Суспільне Спорт заявила, что ее фанатов ожидает релиз первого трека.

"Привыкла к насыщенному ритму, привыкла путешествовать. Сейчас же это монотонная жизнь, по сути ты делаешь одно и то же. Но это помогает мне развивать дисциплину и терпение.

Никогда еще такого не было, чтобы я так долго не тренировалась. Но я занимаюсь фитнесом у себя дома.

Сейчас я пишу свой трек, буду записывать его, как закончится карантин", - призналась спортсменка.

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Напомним, ранее Ястремкая призналась, как вынуждена была экстренно покидать США.

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АТР, Теннис, Новости тенниса, Даяна Ястремская.
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