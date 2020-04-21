COVID-19: Фоньини не будет выступать в Азии

Новости спорта:Одиннадцатая ракетка мира будет отказываться от всех турниров в Азии в связи с пандемией коронавируса.

Итальянский теннисист и 11-номер ATP Фабио Фоньини заявил в интервью Corriere Della Sera, что из-за коронавируса не будет участвовать в Олимпийских играх даже в 2021 году.

По словам Фоньини, он опасается за свою семью, которой не хочет передать свою болезнь. Поэтому Фабио также будет отказываться и от турниров в Азии.

"Буду честен, мне жаль отказываться от турниров в Азии, поскольку они дают много очков, но я не знаю, вернусь ли я в Азию.

Уже на Олимпийских играх в Токио в этом году я бы не участвовал, поскольку мой самый большой страх – не заразиться вирусом, а передать его. Я больше не сам, я отец и муж", - заявил Фоньини.

Напомним, Новак Джокович не поддерживает идею обязательной вакцинации теннисистов от коронавирусной инфекции COVID-19.