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Первая ракетка мира нарушил карантин

Первая ракетка мира нарушил карантин
12:23 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Первая ракетка мира серб Новак Джокович нарушил карантин в Испании.

Вчера, 4 мая, Джокович опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео, на котором он играет в теннис на грунтовом корте в испанской городе Марбелья. Карантин в Испании был частично снят, с 4 по 10 мая спортсмены могут тренироваться на открытом воздухе, однако тренировки на теннисных кортах по-прежнему запрещены, сообщается в заявлении Федерации тенниса Испании.

Напомним, теннисный сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.

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Сегодня, 5 мая, Новак Джокович проведёт совместный прямой эфир с бывшей первой ракеткой мира Марией Шараповой.

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Испания, Новак Джокович, Теннис, Карантин.
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