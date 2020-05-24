Стаховский сыграет на выставочном турнире в Сербии

Новости спорта:Турнир стартует 15 июня.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский выступит на выставочном турнире Eastern European Championship в Сербии.

Организатором соревнований в Белграде стала Академия тенниса Янко Типсаревича. Турнир начнется 15 июля.

На этой неделе Стаховский сыграл на выставочном теннисном турнире в Будапеште. Сергей в паре с представительницей Венгрии Анной Бондарь не сумел выйти из группы.

Теннисный сезон был приостановлен ATP и WTA до 31 июля из-за пандемии коронавируса. Соревнования в августе пока остаются в календаре согласно запланированным датам.