Стаховский сыграет на выставочном турнире в Сербии

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский выступит на выставочном турнире Eastern European Championship в Сербии.
Организатором соревнований в Белграде стала Академия тенниса Янко Типсаревича. Турнир начнется 15 июля.
На этой неделе Стаховский сыграл на выставочном теннисном турнире в Будапеште. Сергей в паре с представительницей Венгрии Анной Бондарь не сумел выйти из группы.
Теннисный сезон был приостановлен ATP и WTA до 31 июля из-за пандемии коронавируса. Соревнования в августе пока остаются в календаре согласно запланированным датам.