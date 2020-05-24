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Стаховский сыграет на выставочном турнире в Сербии

Стаховский сыграет на выставочном турнире в Сербии
20:02 Сегодня Телеграф sportarena Фото: Инстаграм

Новости спорта:Турнир стартует 15 июня.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский выступит на выставочном турнире Eastern European Championship в Сербии.

Организатором соревнований в Белграде стала Академия тенниса Янко Типсаревича. Турнир начнется 15 июля.

На этой неделе Стаховский сыграл на выставочном теннисном турнире в Будапеште. Сергей в паре с представительницей Венгрии Анной Бондарь не сумел выйти из группы.

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Теннисный сезон был приостановлен ATP и WTA до 31 июля из-за пандемии коронавируса. Соревнования в августе пока остаются в календаре согласно запланированным датам.

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Сергей Стаховский, Теннис, Новости тенниса, Eastern European Championship.
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