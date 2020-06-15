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Свитолина сыграет на турнире в Германии

Свитолина сыграет на турнире в Германии
Обновлено 13:20 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Инстаграм
Украинская теннисистка в следующем месяце будет играть в Германии.

Украинская теннисистка Элина Свитолина официально подтвердила, что сыграет на выставочных соревнованиях в Берлине.

Напомним, немецкий турнир стартует 13 июля, соревнования пройдут без зрителей. Среди участниц женской сетки такие известные теннисистки, как Юлия Гёргес и Андреа Петкович (обе - Германия), а также Кики Бертенс из Нидерландов.

Призовой фонд турнира 200 тысяч долларов (по 100 на мужскую и женскую сетки).

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Ранее сообщалось, что Свитолина получит звание почетного гражданина Харькова.

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Элина Свитолина, Теннис.

Автор:

Телеграф
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