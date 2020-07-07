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Украинка Ястремская заявилась на престижный турнир в Палермо

Украинка Ястремская заявилась на престижный турнир в Палермо
10:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Palermo Ladies Open
Даяна Ястремская и другие теннисистки ТОП-30 сыграют на турнире в Палермо.

Девять представительниц ТОП-30 рейтинга WTA попали в заявку первого турнира после рестарта теннисного сезона - Palermo Ladies Open, который 3-9 августа пройдет в Италии.

Среди заявившихся - украинка Даяна Ястремская, которая занимает 25-е место мирового рейтинга, сообщает BTU.

В основной сетке также выступят Арина Соболенко (№11), Петра Мартич (15), Елена Рыбакина (17), Маркета Вондроушова (18), Мария Саккари (20), Элизе Мертенс (23), Донна Векич (24) и Екатерина Александрова (27).

Отметим, что на этом турнире имеют шанс сыграть и другие известные теннисистки, поскольку WTA перенесла окончательную дату заявки с 6 июля на 13 июля. Ранее о намерении выступить в Палермо заявила вторая "ракетка" мира румынка Симона Халеп.

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В квалификации Palermo Ladies Open планируют принять участие украинки Екатерина Козлова, Леся Цуренко, Марта Костюк и Ангелина Калинина.

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Все по теме:

Спорт, Теннис, Даяна Ястремская.

Автор:

Телеграф
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