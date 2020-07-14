Появилось видео тренировок Надаля в своей академии

Рафаэль Надаль тренируется на грунте в своей академии.

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль приступил к тренировкам на грунте в своей академии в Манакоре.

Ранее Надаль подтвердил участие в грунтовом турнире в Мадриде (Испания), который был перенесён на сентябрь. В прошлом году победу на этих соревнованиях одержал серб Новак Джокович, а Рафаэль добрался до полуфинала, где уступил греку Стефаносу Циципасу.

Definitely no #USOpen for Rafael Nadal?



El Toro was practicing on... clay today.



(Video @lenkoveloove / Instagram) pic.twitter.com/VduQAxUWB7 — We Are Tennis (@WeAreTennis) July 13, 2020

В июне Тони Надаль, дядя и бывший тренер Рафаэля, рассказал, что его племянник может пропустить один из турниров «Большого шлема» в 2020 году — US Open или «Ролан Гаррос» — из-за слишком плотного графика.

Вероятнее всего, испанец сделает выбор в пользу Открытого чемпионата Франции, который он выиграл 12 раз.