Появилось видео тренировок Надаля в своей академии

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль приступил к тренировкам на грунте в своей академии в Манакоре.

Ранее Надаль подтвердил участие в грунтовом турнире в Мадриде (Испания), который был перенесён на сентябрь. В прошлом году победу на этих соревнованиях одержал серб Новак Джокович, а Рафаэль добрался до полуфинала, где уступил греку Стефаносу Циципасу.

Definitely no #USOpen for Rafael Nadal?



El Toro was practicing on... clay today.



(Video @lenkoveloove / Instagram)

