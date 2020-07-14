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Появилось видео тренировок Надаля в своей академии

Появилось видео тренировок Надаля в своей академии
Обновлено 11:04 Сегодня Телеграф championat.com
Рафаэль Надаль тренируется на грунте в своей академии.

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль приступил к тренировкам на грунте в своей академии в Манакоре.

Ранее Надаль подтвердил участие в грунтовом турнире в Мадриде (Испания), который был перенесён на сентябрь. В прошлом году победу на этих соревнованиях одержал серб Новак Джокович, а Рафаэль добрался до полуфинала, где уступил греку Стефаносу Циципасу.

В июне Тони Надаль, дядя и бывший тренер Рафаэля, рассказал, что его племянник может пропустить один из турниров «Большого шлема» в 2020 году — US Open или «Ролан Гаррос» — из-за слишком плотного графика.

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Вероятнее всего, испанец сделает выбор в пользу Открытого чемпионата Франции, который он выиграл 12 раз.

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Все по теме:

Рафаэль Надаль, Спорт, Теннис.

Автор:

Телеграф
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