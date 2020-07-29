На турнире в Нью-Йорке от Украины выступит Ястремская, но не будет Свитолиной

Свитолиной нет в заявке WTA Premier в Нью-Йорке, Ястремская выступит.

Первая "ракетка" Украины и №5 мирового рейтинга Элина Свитолина не заявилась на турнир WTA Premier 5 Western & Southern Open, который перенесли из Цинциннати в Нью-Йорк.

Эти соревнования состоятся непосредственно перед US Open - 21-28 августа, сообщает Теннисный портал Украины.

Не планируют играть на этом турнире и некоторые другие представительницы ТОП-10: Эшли Барти, Симона Халеп, Бьянка Андрееску и Наоми Осака.

Заявочный лист возглавляют чешка Каролина Плишкова и американка София Кенин.

Сроеди участниц соревнований - вторая "ракетка" Украины Даяна Ястремская.

Напомним, что в начале июля Свитолина заявила, что US Open в ее планы не входит. Теннисистка планирует вернуться в WTA-тур на соревнованиях в Мадриде в начале сентября.