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Свитолина показала красоты Корсики: впечатляющие фото и видео

Свитолина показала красоты Корсики: впечатляющие фото и видео
12:35 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает свой отдых на Средиземном море.

Первая ракетка Украины и пятый номер WTA Элина Свитолина, путешествуя по Средиземноморью, добралась до Корсики.

"Корсика - ты что-то с чем-то!", - написала спортсменка у себя на страничке в Instagram, прикрепив несколько шикарных снимков и видео со своего отдыха.

 
 
 
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#corsica you are quite something !!

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

Ранее Свитолина порадовала подписчиков фотоотчетом своей отдыха в Портофино (Итальянская Ривьера).

Напомним, теннисный сезон вот-вот возобновится после паузы, вызванной коронавирусом. Однако Свитолина не спешит на корт и не подала заявку на участие в турнире в Нью-Йорке, который ранее был перенесен из Цинциннати.

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Элина Свитолина, Теннис.

Автор:

Телеграф
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