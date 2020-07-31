Свитолина показала красоты Корсики: впечатляющие фото и видео

Украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает свой отдых на Средиземном море.

Первая ракетка Украины и пятый номер WTA Элина Свитолина, путешествуя по Средиземноморью, добралась до Корсики.

"Корсика - ты что-то с чем-то!", - написала спортсменка у себя на страничке в Instagram, прикрепив несколько шикарных снимков и видео со своего отдыха.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #corsica you are quite something !! Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina) 31 Июл 2020 в 2:17 PDT

Ранее Свитолина порадовала подписчиков фотоотчетом своей отдыха в Портофино (Итальянская Ривьера).

Напомним, теннисный сезон вот-вот возобновится после паузы, вызванной коронавирусом. Однако Свитолина не спешит на корт и не подала заявку на участие в турнире в Нью-Йорке, который ранее был перенесен из Цинциннати.