Топ-теннисист заболел коронавирусом за две недели до US Open-2020

Теннисист Кей Нисикори сдал положительный тест на COVID-19. Об этом сообщил сам спортсмен на своем сайте.

31-я ракетка мира за день до вылета на теннисный турнир в Нью-Йорк находился во Флориде, где сделал тест на коронавирус.

Японец и его команда сделают повторный тест в пятницу, а до того времени Нисикори уйдет на самоизоляцию. Очевидно, что теннисист пропустит Мастерс Western & Southern Open в Цинциннати, который в этом году перенесен в Нью-Йорк. Участие Нисикори в US Open-2020 находится под большим вопросом. Старт турнира Большого шлема в США запланирован на 31-е августа.

Отметим, по словам Кея, болезнь проходит у него практически без симптомов.

Ранее сообщалось, что Джокович принял решение сыграть на Открытом чемпионате США.