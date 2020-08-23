Сестры Киченок проиграли на старте парного турнира в Нью-Йорке

Сестры Киченок не сумели преодолеть первый раунд на теннисном турнире в Нью-Йорке.

Украинские сестры-теннисистки Людмила и Надежда Киченок в первом круге теннисного турнира WTA Premier 5 Western & Southern Open, что проходит в Нью-Йорке, уступили польско-словацкой паре Ига Свентек/Виктория Кужмов.

По итогам двухсетового матча, который длился чуть больше часа, Свентек и Кужмов отпраздновали победу со счетом 2:6, 3:6.

В конце августа в Нью-Йорке стартует турнир Большого Шлема US Open-2020. Сестры Киченок начнут свои выступления там в основной сетке.

Ранее сообщалось, что Ястремская в одиночном разряде обыграла местную любимицу Винус Уильямс.