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Сестры Киченок проиграли на старте парного турнира в Нью-Йорке

Сестры Киченок проиграли на старте парного турнира в Нью-Йорке
Обновлено 15:35 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Сестры Киченок не сумели преодолеть первый раунд на теннисном турнире в Нью-Йорке.

Украинские сестры-теннисистки Людмила и Надежда Киченок в первом круге теннисного турнира WTA Premier 5 Western & Southern Open, что проходит в Нью-Йорке, уступили польско-словацкой паре Ига Свентек/Виктория Кужмов. 

По итогам двухсетового матча, который длился чуть больше часа, Свентек и Кужмов отпраздновали победу со счетом  2:6, 3:6.

В конце августа в Нью-Йорке стартует турнир Большого Шлема US Open-2020. Сестры Киченок начнут свои выступления там в основной сетке.

Ранее сообщалось, что Ястремская в одиночном разряде обыграла местную любимицу Винус Уильямс

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Все по теме:

Теннис, Надежда Киченок, Людмила Киченок.

Автор:

Телеграф
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