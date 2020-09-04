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Последняя украинка вылетела с US Open-2020 (Видео)

Последняя украинка вылетела с US Open-2020 (Видео)
Обновлено 22:15 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Марта Костюк в напряженном матче уступила девятой ракетке мира Наоми Осаке.

Украинская теннисистка Марта Костюк в третьем раунде Открытого чемпионата США-2020 не сумела пройти девятую ракетку мира японку Наоми Осаку. Однако 18-летняя Марта дал бой более именитой сопернице, взяв у нее один сет на тай-брейке. Итоговый счет - 3:6, 7:6(4), 2:6.

Видеообзор матча Марта Костюк - Наоми Осака

Таким образом, турнир покинула последняя представительница Украины. В четвертом раунде Наоми Осака встретится с победительницей  противостояния Магда Линнетт (Польша) - Анетт Контавейт (Эстония).

На пути в 3-й раунд US Open-2020 Костюк одолела россиянку Дарью Касаткину и латвийку Анастасию Севастову. Марта, дойдя до этой стадии соревнований, побила национальный рекорд.

Ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая пропускала US Open, похвасталась дипломом.

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Теннис, US Open, Марта Костюк.

Автор:

Телеграф
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