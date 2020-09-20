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Джокович прошел Рууда на пути в финал турнира в Риме (Видео)

Джокович прошел Рууда на пути в финал турнира в Риме (Видео)
Обновлено 18:43 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Первая ракетка мира серб Новак Джокович в двух сетах переиграл норвежца Каспера Рууда (№ 34 ATP) в полуфинале теннисного турнира в Риме.

Первый сеянный добыл победу над оппонентом в двух сетах со счетом 2:0 (7:5, 6:3). В первой партии норвежец навязал борьбу более именитому сопернику, но во второй все шло уже по сценарию серба.

Таким образом, Новак пробился в финал турнира, где сыграет с победителем противостояния канадца Дениса Шаповалова (№ 14 ATP) и аргентинца Диего Шварцмана (№ 15 ATP). Второй полуфинальный поединок начнется сегодня, 20 сентября, в 20:00 по киевскому времени.

Видеообзор матча Новак Джокович -  Каспер Рууд:

Напомним, Новак Джокович на недавнем US Open-2020 был близок к победе на Турнире Большого Шлема, но был со скандалом дисквалифицирован.

Ранее Телеграф сообщал, что в женском одиночном разряде на турнире в Риме был сыгран первый полуфинал.

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Новак Джокович, Теннис, Каспер Рууд.

Автор:

Телеграф
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