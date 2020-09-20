Джокович узнал соперника по финалу в Риме (Видео)

Последний финалист на турнире в Риме в мужском одиночном разряде определился на тай-брейке.

Сегодня, 20 сентября, состоялся второй полуфинальный матч на Открытом чемпионате Италии по теннису. Канадец Денис Шаповалов (№ 14 ATP) в трех сетах уступил аргентинцу Диего Шварцману (№ 15 ATP) со счетом 4:6, 7:5, 6:7(4).

Таким образом, Шварцман впервые в своей карьере вышел в финал Мастерса, где ему предстоит сыграть с сербом Новаком Джоковичем.

Видеообзор матча Шаповалов - Шварцман:

Ранее Телеграф сообщал, что Джокович двух сетах обыграл норвежца Каспера Рууда и пробился в финал турнира в Риме. На нашем сайте доступен видеообзор этого поединка. Отметим, для Новака выход в финал Мастерса стал рекордным 52 -м в карьере.

Также сегодня определились финалистки турнира в женском одиночном разряде.