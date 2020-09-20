Плишкова выбила обидчицу Свитолиной на пути в финал турнира в Риме (Видео)

Каролина Плишкова стала второй финалисткой на Открытом чемпионате Италии-2020.

Чешская теннисистка Маркета Вондрушова (№ 19 WTA) проиграла соотечественнице Каролине Плишковой (№ 14 WTA) в полуфинале теннисного турнира в Риме со счетом 0:2 (2:6, 4:6). Таким образом, Каролина пробилась в финал турнира, где сыграет с первой сеянной румынкой Симоной Халеп, которая сегодня выбила из борьбы испанку Гарбинье Мугурусу.

Отметим, Вондрушова на предыдущей стадии турнира переиграла Элину Свитолину.

Видеообзор матча Маркета Вондрушова - Каролина Плишкова 0:2 (2:6, 4:6)

Финал Халеп - Плишкова намечен на завтра, 21 сентября. Начало игры, которая пройдет на центральном корте, в 15:30 по киевскому времени.

Ранее Телеграф сообщал, что определился первый финалист турнира в Риме в мужском одиночном разряде.