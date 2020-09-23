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Еще одна украинка пробилась в полуфинал квалификации Ролан Гаррос

Еще одна украинка пробилась в полуфинал квалификации Ролан Гаррос
Обновлено 16:43 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: БТУ
Ангелина Калинина успешно стартовала на Турнире Большого Шлема во Франции.

Украинка Ангелина Калинина (№153 WTA) стартовала в квалификации Открытого чемпионата Франции-2020 с победы. В первом раунде отбора наша теннисистка без проблем переиграла швейцарку Викторию Голубич в двух сетах со счетом 6:1, 6:3.

Таким образом, Калинина пробилась в полуфинал квалификации, где сыграет с американкой Варварой Лепченко (№183 WTA). Их противостояние намечено на завтра, 24 сентября. Также завтра на корты выйдет еще одна представительница Украины Марта Костюк, разобравшаяся в первом раунде квалификации с болгаркой Изабеллой Шиниковой (№ 201 WTA).

Ранее Телеграф сообщал, что лишь одна украинка из трех вчера преодолела первый квалификационный барьер на Турнире Большого Шлема в Париже.

Еще одна украинка Элина Свитолина сейчас ведет борьбу на турнире в Страсбурге, где уже пробилась в третий круг соревнований.

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Теннис, Ролан Гаррос, Ангелина Калинина.

Автор:

Телеграф
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