Свитолина - Александрова: анонс матча 1/16 финала Ролан Гаррос-2020

В пятницу, 2 октября, лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№ 5 WTA) в рамках 1/16 финала Ролан Гаррос-2020 сыграет с россиянкой Екатериной Александровой (№ 31 WTA).

Поединок третьего круга Открытого чемпионата Франции Свитолина - Александрова ориентировочно начнется в 12:00 по киевскому времени на корте имени Сюзанн Ленглен в Париже. Победитель этого противостояния отправится в 4-й раунд, где сыграет с победительницей схватки Гарсия/Мертенс.

Букмекеры считают Элину безоговорочным фаворитом встречи. Пари-Матч дает коэффициент на победу украинки 1,34. Успех первой ракетки России оценивается в 3,4.

В прямом эфире игру покажет телеканал Eurosport Gold.

Телеграф напоминает, что Свитолина в первых двух раундах разобралась с Варварой Грачевой из России, а затем наша спортсменка справилась с Ренатой Сарасуа из Мексики. Александрова, в свою очередь, на старте ТБШ в Париже переиграла двух австралиек Мэддисон Инглис и Астру Шарму.