Бьет, как ракеткой: Стаховский провел боксерский спарринг с украинским супертяжем (видео)

Сергей Стаховский и Владислав Сиренко потренировались на ринге.

Лучший украинский теннисист Сергей Стаховский (№ 184 ATP) в последнее время не радует болельщиков яркими победами на корте. Воспользовавшись небольшим перерывом в карьере, Сергей охотно сменил спортивную деятельность и оказался на боксерском ринге.

Известный украинский супертяж Владислав Сиренко провел урок бокса для первой ракетки Украины, в ходе которого даже разрешил Сергею отработать удары по корпусу. За кадром предположили, что теннисист выбрасывает удары, как бьет ракеткой по мячу.

Видео совместной тренировки теннисиста и боксера доступно в Instagram:

"Благодарю Стаховского за отличный опыт", - написал Сиренко на своей страничке в instagram.

Сергей, в свою очередь, в комментарии Xsport рассказал, что впервые в жизни одел боксерские перчатки и его впечатлили скорость и реакция Владислава. Кроме того, Стаховский рассказал, что проведет урок тенниса для непобедимого украинского боксера.

"Когда я смотрю, как Влад отрабатывает удары, то мне страшно и больно за мешок", - рассказал Сергей после тренировки.

Ранее Телеграф сообщал, что Сиренко участвовал в подготовке россиянина Александра Поветкина к бою с Диллианом Уайтом. Тот поединок завершился сенсационной победой "Русского Витязя".