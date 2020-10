Вторая ракетка мира заразилась коронавирусом

Вторая ракетка мира румынка Симона Халеп заразилась коронавирусом. Об этом победительница двух турниров Большого шлема сообщила в twitter.

"Всем привет. Я бы хотел вам сообщить, что сдала положительный тест на COVID-19. Я нахожусь дома на самоизоляции и восстанавливаюсь после незначительных симптомов. Я хорошо себя чувствую и мы справимся с этим вместе", - написала Халеп на своей страничке в twitter.

Hi everyone, I wanted to let you know that I tested positive for COVID-19. I am self-isolating at home and am recovering well from mild symptoms. I feel good... we will get through this together

