Украинская теннисистка засветила грудь, поздравляя с Новым годом (фото)

Украинская теннисистка Леся Цуренко поздравила своих подписчиков с наступающим Новым годом, порадовав фанатов горячим снимком в купальнике.

"Лично для меня 2020 был годом полного обновления и перезагрузки жизни. Надеюсь, следующий год будет еще лучше! С Новым годом всех!", - написала Леся на своей страничке в instagram, прикрепив фото в купальнике.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lesia Tsurenko (@lesiatsurenko)

Несмотря на малое количество турниров в 2020 году, Леся упорно работала в тренажерном зале. Теперь все болельщики ожидают от нее хорошего результата в 2021 году.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lesia Tsurenko (@lesiatsurenko)

Теннисистка частенько радует подписчиков яркими снимками:

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Цуренко пожаловалась на хейтеров, которые желают ей смерти.