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Украинская теннисистка засветила грудь, поздравляя с Новым годом (фото)

Украинская теннисистка засветила грудь, поздравляя с Новым годом (фото)
14:24 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм lesiatsurenko

Украинская теннисистка Леся Цуренко поздравила своих подписчиков с наступающим Новым годом, порадовав фанатов горячим снимком в купальнике. 

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"Лично для меня 2020 был годом полного обновления и перезагрузки жизни. Надеюсь, следующий год будет еще лучше! С Новым годом всех!", - написала Леся на своей страничке в instagram, прикрепив фото в купальнике.

 
 
 
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Публикация от Lesia Tsurenko (@lesiatsurenko)

Несмотря на малое количество турниров в 2020 году, Леся упорно работала в тренажерном зале. Теперь все болельщики ожидают от нее хорошего результата в 2021 году.

 
 
 
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Публикация от Lesia Tsurenko (@lesiatsurenko)

Теннисистка частенько радует подписчиков яркими снимками:

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Цуренко пожаловалась на хейтеров, которые желают ей смерти.

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Леся Цуренко, Теннис.

Автор:

Телеграф
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