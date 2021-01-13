"Несемся в Австралию": Стаховский наконец-то пробился на Australian Open

Первая ракетка мира (№201 ATP) успешно преодолел квалификационный барьер на Открытый чемпионат Австралии. В этом году отбор на Турнир Большого Шлема проходил в Дохе (Катар).

35-летний Стаховский в финале квалификации одолел 19-летнего австралийца Дэйна Суини, попавшего в отбор на правах вайлд-карда. Для попадания в основную сетку AO Сергею понадобилось три сета, при чем первый он безнадежно проиграл. Итоговый счет схватки - 2:6, 6:3, 6:1.

Сергей не выходил на АО c 2016 года и после данного успеха опубликовал эмоциональный пост в Instagram, подписав фото с квалификации турнира: "Несемся в Австралию".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergiy Stakhovsky/Стаховський (@stako_s)

Отметим, Стаховский - единственный из представителей Украины, преодолевший квалификацию Australian Open-2021. Ранее мужской турнир покинул Илья Марченко, а женский - сразу четыре украинки: Катарина Завацка, Дарья Снигур, Ангелина Калинина и Леся Цуренко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Элина Свитолина и Марта Костюк уступили на поздних стадиях турнира в ОАЭ россиянке Веронике Кудерметовой.