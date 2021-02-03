Стаховский зачехлил ракетку в Мельбурне

Лучший украинский теннисист и 201-я ракетка мира Сергей Стаховский во втором круге теннисного турнира в Мельбурне Great Ocean Road Open уступил американцу Райли Опелке.

Украинец сумел навязать борьбу 40-й ракетке мира, однако в итоге все-таки уступил. В первом сете Сергей проиграл на тай-брейке, а во втором Стаховский отдал свою одну подачу, а вместе с ней и матч. Итоговый счет - 6:7(8:10), 4:6.

"Телеграф" напоминает, что в первом раунде турнира в Мельбурне Стаховский в тяжелом поединке обыграл россиянина Романа Сафиуллина.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Мельбурне Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира в Gippsland Trophy, а Марта Костюк успешно стартовала на соревнованиях Grampians Trophy.