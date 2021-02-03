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Стаховский зачехлил ракетку в Мельбурне

Стаховский зачехлил ракетку в Мельбурне
Обновлено 12:21 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм stako_s

Лучший украинский теннисист и 201-я ракетка мира Сергей Стаховский во втором круге теннисного турнира в Мельбурне Great Ocean Road Open уступил американцу Райли Опелке.

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Украинец сумел навязать борьбу 40-й ракетке мира, однако в итоге все-таки уступил. В первом сете Сергей проиграл на тай-брейке, а во втором Стаховский отдал свою одну подачу, а вместе с ней и матч. Итоговый счет - 6:7(8:10), 4:6.

"Телеграф" напоминает, что в первом раунде турнира в Мельбурне Стаховский в тяжелом поединке обыграл россиянина Романа Сафиуллина.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Мельбурне Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира в Gippsland Trophy, а Марта Костюк успешно стартовала на соревнованиях Grampians Trophy.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сергей Стаховский, Теннис, Райли Опелка.
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