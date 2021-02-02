Стаховский выбил россиянина с турнира в Мельбурне

Лучший украинский теннисист Сергей Стаховский (№201 ATP) победно вернулся после карантина. На турнире ATP 250 в Мельбурне первая ракетка Украины в первом круге обыграл россиянина Романа Сафиуллина (№182 ATP) со счетом 6:7(5), 6:4, 6:3.

Матч для 35-летнего Сергея выдался не легкой прогулкой. В первом сете триумфовал 23-летний Роман, который вырвал победу на тай-брейке. Во втором сете украинец добавил, взяв три гейма на чужой подаче, и сравнял счет, а в третьем - Стаховский добил оппонента.

В следующем круге Сергею предстоит серьезное испытание в виде 40-й ракетки мира американца Райли Опелки. Добавим, что для Сергея эта победа в игре на турнире серии ATP стала первой с 2019 года.

Сергей Стаховский - один из немногих топовых спортсменов Украины, который открыто высказал свою позицию по российской агрессии. Еще зимой 2014 года он публично сообщил, что больше не будет общаться с российской прессой, а затем отказался от участия в теннисных турнирах на территории РФ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Свитолина с победы стартовала на теннисном турнире в Мельбурне.