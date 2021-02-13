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Свитолина разгромила Путинцеву на Australian Open (видео)

Свитолина разгромила Путинцеву на Australian Open (видео)
Обновлено 10:10 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер australianopen

Первая ракетка Украины и пятый номер WTA Элина Свитолина пробилась в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии.

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В 1/16 финала Элина переиграла 26-ю ракетку мира Юлию Путинцеву из Казахстана. Двухсетовый поединок, который длился один час и 23 минуты, благоприятно сложился для украинки, реализовавшей 6 брейк-пойнтов против двух у соперницы. Кроме того, Элина сделала один эйс. В первой партии была кое-какая интрига, но во второй украинка попросту разгромила оппонентку, не дав той ни единого очка. Итоговый счет - 6:4, 6:0.

Видеообзор матча Элина Свитолина - Юлия Путинцева:

Статистика матча:

"Телеграф" напоминает, что на пути в 1/8 финала Свитолина обыграла чешку Марию Боузкову и уверенно прошла американку Кори Гауфф.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 798

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Элина Свитолина, Теннис, Australian Open, Юлия Путинцева.
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