Свитолина сыграет с дочерью миллиардера: анонс и прогноз матча 1/8 финала Australian Open

В ночь на понедельник, 15 февраля, первая ракетка Украины и пятый номер WTA Элина Свитолина сыграет в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии-2021 против 61-й ракетки мира американки Джессики Пегулы. Ориентировочное начало поединка в 02:00 по киевскому времени.

Пегула является ровесницей Свитолиной - обеим спортсменкам по 26 лет, однако американка звезд с неба не хватает на теннисном поприще. Выход в 1/8 финала Australian Open для Джессики является лучшим результатом в карьере. Элина, в свою очередь, дважды добиралась до четвертьфинала ТБШ в Австралии в 2018 и 2019 годах. Отметим, Джессика является дочерью миллиардера Терренса Пегулы, который среди прочего владеет командой НХЛ "Баффало Сейбрз". Американская теннисистка явно не черпает мотивацию в деньгах.

Примечательно, что теннисистки уже встречались в 2021 году. На турнире в ОАЭ украинка добыла победу в двух сетах со счетом 6-4, 6-3.

Обе спортсменки пока не отдали ни единой партии на турнире. Кроме того, Свитолина и Пегула проиграли лишь три розыгрыша на своих подачах в трех поединках.

По мнению букмекеров, Элина является фаворитом встречи. Коэффициент на победу Пегулы оценивается в 2,62-3,04, а на успех Свитолиной - 1,42-1,50.

Отметим, у американки была более простая сетка в Австралии. В первом круге она одолела Викторию Азаренко (7-5, 6-4), испытывающую проблемы со здоровьем, затем расправилась с Самантой Стосур (6-0, 6-1) и Кики Младенович (6-2, 6-1).

"Телеграф" напоминает, что Свитолина, в свою очередь, переиграла чешку Марию Боузкову, уверенно разобралась с американкой Кори Гауфф, а в последнем поединке Элина не дала шансов Юлии Путинцевой из Казахстана.