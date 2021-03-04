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Свитолина бесславно завершила свое выступление в Дохе (видео)

Свитолина бесславно завершила свое выступление в Дохе (видео)
Обновлено 19:11 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм elisvitolina

В четверг, 4 марта, первая ракетка Украины и пятый номер WTA Элина Свитолина досрочно завершила свое выступление на турнире в Дохе (Катар).

В четвертьфинале соревнований украинка уступила представительнице Беларуси Виктории Азаренко. 14-я ракетка мира в двух сетах разобралась с Элиной. Итоговый счет - 2:6, 3:6.

Видеообзор матча Элина Свитолина - Виктория Азаренко: 

Статистика матча:

Матч продлился чуть менее полутора часа. За это время Свитолина ни разу не сделала эйс, трижды допускала двойную ошибку и реализовала лишь 3 брейк-пойнта из 8. Азаренко, в свою очередь, один раз подала на вылет, 5 раз допустила двойную ошибку и взяла 6 брейк-пойнтов из 12.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Элина рассталась с Монфисом, после чего поучаствовала в откровенной фотосессии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 148

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Катар, Виктория Азаренко, Элина Свитолина, Теннис.
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