Свитолина принесла Украине досрочную победу над Японией (видео)

В воскресенье, 17 апреля, в Черноморске первая ракетка Украины Элина Свитолина закрыла все вопросы в противостоянии со сборной Японии в рамках командного матча плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.

В первом поединке второго игрового дня Элина в трех сетах обыграла Юки Найто. Итоговый счет - 6:2, 4:6, 7:6 (7:3).

Таким образом, сборная Украины добыла три победы над японками, что гарантировало "Желто-синим" итоговую победу в противостоянии. Напомним, 16 апреля Марта Костюк разобралась с Юки Найто со счетом 6:3, 6:3, а Свитолина обыграла Тихиро Мурамацу- 6:3, 6:2. 17 апреля Надежда и Людмила Киченок проведут парную игру против Сихо Акиты и Химари Сато (начало - в 14:00 по киевскому времени). Эта игра уже не несет турнирных целей.

Видеобзор матча Элина Свитолина – Юки Найто:

Видеообзор матча Марта Костюк – Юки Найто:

Видеообзор матча Элина Свитолина – Тихиро Мурамацу:

Ранее "Телеграф" сообщал, что Марта Костюк похвасталась сексуальной фигурой накануне игры против Японии.