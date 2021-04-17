Скачать
Суббота, 17.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Вратарь потерял сознание после героического прыжка головой в ноги форварду (видео)
Вратарь потерял сознание после героического прыжка головой в ноги форварду (видео)
Боец ММА потряс соперника уникальным ударом на первой секунде раунда (видео)
Боец ММА потряс соперника уникальным ударом на первой секунде раунда (видео)
Бразильский футболист забил феноменальный гол в США (видео)
Бразильский футболист забил феноменальный гол в США (видео)
В США футболист забил радиоуправляемый гол (видео)
В США футболист забил радиоуправляемый гол (видео)

Свитолина принесла Украине досрочную победу над Японией (видео)

Свитолина принесла Украине досрочную победу над Японией (видео)
Обновлено 14:27 Сегодня Телеграф Фото: sport.ua

В воскресенье, 17 апреля, в Черноморске первая ракетка Украины Элина Свитолина закрыла все вопросы в противостоянии со сборной Японии в рамках командного матча плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.

Свитолина запела от счастья, вернувшись к Монфису (видео)

В первом поединке второго игрового дня Элина в трех сетах обыграла Юки Найто. Итоговый счет - 6:2, 4:6, 7:6 (7:3).

Таким образом, сборная Украины добыла три победы над японками, что гарантировало "Желто-синим" итоговую победу в противостоянии. Напомним, 16 апреля Марта Костюк разобралась с Юки Найто со счетом 6:3, 6:3, а Свитолина обыграла Тихиро Мурамацу-  6:3, 6:2. 17 апреля Надежда и Людмила Киченок проведут парную игру против Сихо Акиты и Химари Сато (начало - в 14:00 по киевскому времени). Эта игра уже не несет турнирных целей.

Видеобзор матча Элина Свитолина – Юки Найто:

Видеообзор матча  Марта Костюк – Юки Найто:

Видеообзор матча Элина Свитолина – Тихиро Мурамацу:

Ранее "Телеграф" сообщал, что Марта Костюк похвасталась сексуальной фигурой накануне игры против Японии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 188

Все по теме:

Элина Свитолина, Теннис, Юки Найто, Кубок Билли Джин Кинг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как по нотам: блестящий командный гол "Эвертона" в матче с "Тоттенхэмом" (видео)
02 Курьезный гол головой - в обзоре матча "Львов" - "Александрия" (видео)
03 Бразильский футболист забил феноменальный гол в США (видео)
04 В США футболист забил радиоуправляемый гол (видео)
05 Боец ММА потряс соперника уникальным ударом на первой секунде раунда (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь