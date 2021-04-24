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Известный российский теннисист разбил себе колено ракеткой (видео)

Известный российский теннисист разбил себе колено ракеткой (видео)
Обновлено 16:01 Сегодня Телеграф Фото: Instagram andreyrublev

В матче 1/4 финала теннисного турнира ATP в Барселоне россиянин Андрей Рублев сенсационно проиграл итальянцу Яннику Синнеру. Во время поединка нервы у представителя РФ не выдержали и он ракеткой разбил себе колено.

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По ходу матча россиянин эмоционально отреагировал на проигранный гейм и решил сам себя наказать. Рублев со злости начал бить себя ракеткой, что привело к кровотечению на колене. В перерыве Андрей таки сумел самостоятельно остановить кровь, однако вырвать победу во встрече не сумел. Итоговый счет - 2:6, 6:7 в пользу итальянца.

Видео эмоций Рублева доступно в сети:

Примечательно, что впервые с Открытого чемпионата Австралии-2021 Рублев покинул турнир до полуфинальной стадии. Ранее россиянин выиграл соревнования в Роттердаме, добрался до финала в Монте-Карло, а также принял участие в полуфиналах в Дохе, Дубае и Майами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сборная России определилась с гимном на ближайших Олимпиадах.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 134

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Теннис, Андрей Рублёв, Янник Синнер.
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