Стала известна музыка, что заменит гимн России на ближайших Олимпиадах

Международный олимпийский комитет утвердил Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены гимна РФ на ближайших Олимпийских играх в Токио и Пекине. Об этом сообщает официальный сайт Олимпийского комитета России.

Замена гимна понадобилась для РФ после того, как Спортивный арбитражный суд в Лозанне вынес вердикт в деле о санкциях Всемирного антидопингового агентства в отношении российского спорта. Согласно данному решению Сборной России нельзя использовать флаг и гимн в течении двух лет на соревнованиях самого высокого уровня (чемпионаты мира и Олимпиады).

В итоге МОК утвердил фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского как гимн команды РФ, что будет звучать на церемониях награждения российских спортсменов в Японии и Китае.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России хотели использовать на Играх мелодию из песни "Катюша", однако этот вариант не прошел.