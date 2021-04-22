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Стала известна музыка, что заменит гимн России на ближайших Олимпиадах

Стала известна музыка, что заменит гимн России на ближайших Олимпиадах
Обновлено 20:11 Сегодня Телеграф Фото: Twitter Olympic_Russia

Международный олимпийский комитет утвердил Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены гимна РФ на ближайших Олимпийских играх в Токио и Пекине. Об этом сообщает официальный сайт  Олимпийского комитета России.

Никакой "Катюши": сборной России назначили гимн на ЧМ-2021 по хоккею

Замена гимна понадобилась для РФ после того, как Спортивный арбитражный суд в Лозанне вынес вердикт в деле о санкциях Всемирного антидопингового агентства в отношении российского спорта. Согласно данному решению Сборной России нельзя использовать флаг и гимн в течении двух лет на соревнованиях самого высокого уровня (чемпионаты мира и Олимпиады).

В итоге МОК утвердил фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского как гимн команды РФ, что будет звучать на церемониях награждения российских спортсменов в Японии и Китае.  

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России хотели использовать на Играх мелодию из песни "Катюша", однако этот вариант не прошел.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Россия, Токио-2020, Пекин-2022.
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