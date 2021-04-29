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"Опасный вид спорта": теннисист ударил ракеткой своего напарника во время матча (видео)

"Опасный вид спорта": теннисист ударил ракеткой своего напарника во время матча (видео)
Обновлено 14:32 Сегодня Телеграф

На теннисном турнире в Эквадоре во время парного поединка среди мужчин случился конфуз.

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Тунисский теннисист Скарден Мансури, отбивая мяч, врезал ракеткой по лицу своему незадачливому партнеру эквадорцу Диего Идальго. Несмотря на полученные травмы, Идальго продолжил поединок, который завершился уверенной победой тунисца и местного спортсмена.

"Почему парный теннис - это опасный вид спорта", - гласит сообщение, к которому прикреплено видео инцидента с Мансури и Идальго.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский теннисист ударил себя ракеткой до крови.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Теннис.
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