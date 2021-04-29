"Опасный вид спорта": теннисист ударил ракеткой своего напарника во время матча (видео)

На теннисном турнире в Эквадоре во время парного поединка среди мужчин случился конфуз.

Тунисский теннисист Скарден Мансури, отбивая мяч, врезал ракеткой по лицу своему незадачливому партнеру эквадорцу Диего Идальго. Несмотря на полученные травмы, Идальго продолжил поединок, который завершился уверенной победой тунисца и местного спортсмена.

"Почему парный теннис - это опасный вид спорта", - гласит сообщение, к которому прикреплено видео инцидента с Мансури и Идальго.

Tennis doubles is a dangerous sport pic.twitter.com/gT3KMZ70es — Stefano Berlincioni (@Carretero77) April 28, 2021

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский теннисист ударил себя ракеткой до крови.