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Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира в Риме (видео)

Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира в Риме (видео)
Обновлено 22:06 Сегодня Телеграф Фото: Instagram elisvitolina

В четверг, 13 мая, первая ракетка Украины и шестой номер WTA Элина Свитолина вышла в 1/4 финала теннисного турнира в Риме.

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В третьем круге украинка в двух сетах уверенно переиграла 12-ю ракетку мира Гарбинье Мугурусу из Испании. Встреча, которая длилась 1 час и 17 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:2.

Видеообзор матча Элина Свитолина - Гарбинье Мугуруса:

В четвертьфинале грунтового турнира в Италии украинка сыграет с 15-й ракеткой мира полячкой Игой Свентек.

"Телеграф" напоминает, что на старте теннисного турнира в Риме Элина не без проблем обыграла американку Аманду Анисимову.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 131

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Элина Свитолина, Теннис, Гарбинье Мугуруса.
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