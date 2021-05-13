Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира в Риме (видео)

В четверг, 13 мая, первая ракетка Украины и шестой номер WTA Элина Свитолина вышла в 1/4 финала теннисного турнира в Риме.

В третьем круге украинка в двух сетах уверенно переиграла 12-ю ракетку мира Гарбинье Мугурусу из Испании. Встреча, которая длилась 1 час и 17 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:2.

Видеообзор матча Элина Свитолина - Гарбинье Мугуруса:

В четвертьфинале грунтового турнира в Италии украинка сыграет с 15-й ракеткой мира полячкой Игой Свентек.

"Телеграф" напоминает, что на старте теннисного турнира в Риме Элина не без проблем обыграла американку Аманду Анисимову.