Украинка одолела экс-первую ракетку мира на старте Ролан Гаррос (видео)

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№139 WTA) уверенно обыграла немку Анжелик Кербер (№27 WTA) в первом круге Открытого чемпионата Франции-2021.

Украинка разгромила именитую соперницу в первом сете, а во втором довела дело до победы. Итоговый счет - 6:2, 6:4. Отметим, Кербер является победительницей трех турниров Большого шлема в одиночном разряде, а в 2016 году она занимала первое место в рейтинге WTA. К слову, Калинина впервые играла в основной сетке Ролан Гаррос.

Видеообзор матча Ангелина Калинина - Анжелик Кербер:

Во втором круге Открытого чемпионата Франции 24-летняя Калинина сыграет против представительницы США Даниэль Коллинс (№ 50 WTA).

Отметим, еще одна украинка Катерина Козлова проиграла свой стартовый матч на Ролан Гаррос-2021, уступив австралийской теннисистке Айле Томлянович (№76 WTA).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Федерер на глазах Свитолиной врезал жениху украинки между ног.