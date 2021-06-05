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Костюк разгромила россиянку на пути в четвертый раунд Ролан Гаррос (видео)

Костюк разгромила россиянку на пути в четвертый раунд Ролан Гаррос (видео)
Обновлено 17:44 Сегодня Телеграф Фото: Instagram kostyukmarta

Украинская теннисистка Марта Костюк (№81 WTA) успешно преодолела третий раунд Открытого чемпионата Франции.

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В третьем круге Ролан Гаррос-2021 украинка расправилась с российской теннисисткой Варварой Грачевой (№88 WTA). Встреча завершилась разгромом россиянки со счетом 6:1, 6:2. Таким образом, Костюк осталась единственной представительницей Украины в одиночном разряде на Турнире Большого Шлема.

Примечательно, что 18-летняя Костюк впервые в своей карьере будет играть на второй соревновательной неделе на ТБШ.

Видеообзор матча Марта Костюк - Варвара Грачева:

В матче четвертого круга украинка сразится с победительницей противостояния Ига Свентек - Анетт Контавейт.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Элина Свитолина зачехлила ракетку в третьем раунде Открытого чемпионата Франции.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 281

Все по теме:

Теннис, Ролан Гаррос, Марта Костюк, Варвара Грачева.
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