Костюк разгромила россиянку на пути в четвертый раунд Ролан Гаррос (видео)

Украинская теннисистка Марта Костюк (№81 WTA) успешно преодолела третий раунд Открытого чемпионата Франции.
В третьем круге Ролан Гаррос-2021 украинка расправилась с российской теннисисткой Варварой Грачевой (№88 WTA). Встреча завершилась разгромом россиянки со счетом 6:1, 6:2. Таким образом, Костюк осталась единственной представительницей Украины в одиночном разряде на Турнире Большого Шлема.
Примечательно, что 18-летняя Костюк впервые в своей карьере будет играть на второй соревновательной неделе на ТБШ.
Видеообзор матча Марта Костюк - Варвара Грачева:
В матче четвертого круга украинка сразится с победительницей противостояния Ига Свентек - Анетт Контавейт.
Ранее "Телеграф" сообщал, что Элина Свитолина зачехлила ракетку в третьем раунде Открытого чемпионата Франции.