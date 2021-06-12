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Чешка Крейчикова обыграла россиянку Павлюченкову в финале Ролан Гаррос-2021 (видео)

Чешка Крейчикова обыграла россиянку Павлюченкову в финале Ролан Гаррос-2021 (видео)
Обновлено 19:55 Сегодня Телеграф Фото: Twitter rolandgarros

В субботу, 12 июня, состоялся финальный матч Ролан Гаррос-2021 в женском одиночном разряде, в котором чешка Барбора Крейчикова (№33 WTA) встречалась с россиянкой Анастасией Павлюченковой (№32 WTA).

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В поединке, который длился почти два часа, Крейчикова сумела одолеть Павлюченкову в трех сетах с общим счетом 6:1, 2:6, 6:4. Для обеих спортсменок этот финал стал первым в карьере на турнирах серии Большого Шлема. Примечательно, что Барбора пробилась также и в парный финал, который состоится 13 июня. В парном разряде Барбора уже побеждала на Открытом чемпионате Франции. Кроме того, она выигрывала юниорский Ролан Гаррос.

Видеообзор матча Барбора Крейчикова - Анастасия Павлюченкова:

"Телеграф" напоминает, что именно Барбора выбила лучшую украинскую теннисистку Элину Свитолину из открытого чемпионата Франции.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 237

Все по теме:

Теннис, Ролан Гаррос, Анастасия Павлюченкова, Барбора Крейчикова.
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