Чешка Крейчикова обыграла россиянку Павлюченкову в финале Ролан Гаррос-2021 (видео)

В субботу, 12 июня, состоялся финальный матч Ролан Гаррос-2021 в женском одиночном разряде, в котором чешка Барбора Крейчикова (№33 WTA) встречалась с россиянкой Анастасией Павлюченковой (№32 WTA).

В поединке, который длился почти два часа, Крейчикова сумела одолеть Павлюченкову в трех сетах с общим счетом 6:1, 2:6, 6:4. Для обеих спортсменок этот финал стал первым в карьере на турнирах серии Большого Шлема. Примечательно, что Барбора пробилась также и в парный финал, который состоится 13 июня. В парном разряде Барбора уже побеждала на Открытом чемпионате Франции. Кроме того, она выигрывала юниорский Ролан Гаррос.

Видеообзор матча Барбора Крейчикова - Анастасия Павлюченкова:

"Телеграф" напоминает, что именно Барбора выбила лучшую украинскую теннисистку Элину Свитолину из открытого чемпионата Франции.