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Джокович сотворил нереальный камбэк в финале Ролан Гаррос-2021 (видео)

Джокович сотворил нереальный камбэк в финале Ролан Гаррос-2021 (видео)
21:20 Сегодня Телеграф Фото: Twitter rolandgarros

Первая ракетка мира серб Новак Джокович выиграл Ролан Гаррос-2021.

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В финале Открытого чемпионата Франции Джокович одолел грека Стефаноса Циципаса (№5 ATP). Поединок подарил зрителям невероятные эмоции, ведь Новак после двух сетов уступал, а затем сумел перевернуть ход встречи и добыть победу. Итоговый счет - 6:7(6), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.

Этот успех стал для Новака 19-м на турнирах серии Большого Шлема. Кроме того, серб собрал свой второй карьерный "шлем" (по две победы ну турнирах Grand Slam). Это удавалось только австралийцам Роду Лэйверу и Рою Эмерсону. К слову, у Роджера Федерера и Рафаэля Надаля по 20 побед на ТБШ.

Видеообзор матча Новак Джокови- Стефанос Циципас:

"Телеграф" напоминает, что днем ранее определилась победительница Ролан Гаррос-2021 в женском одиночном разряде.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 332

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Новак Джокович, Теннис, Ролан Гаррос, Стефанос Циципас.
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