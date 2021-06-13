Джокович сотворил нереальный камбэк в финале Ролан Гаррос-2021 (видео)

Первая ракетка мира серб Новак Джокович выиграл Ролан Гаррос-2021.

В финале Открытого чемпионата Франции Джокович одолел грека Стефаноса Циципаса (№5 ATP). Поединок подарил зрителям невероятные эмоции, ведь Новак после двух сетов уступал, а затем сумел перевернуть ход встречи и добыть победу. Итоговый счет - 6:7(6), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.

Этот успех стал для Новака 19-м на турнирах серии Большого Шлема. Кроме того, серб собрал свой второй карьерный "шлем" (по две победы ну турнирах Grand Slam). Это удавалось только австралийцам Роду Лэйверу и Рою Эмерсону. К слову, у Роджера Федерера и Рафаэля Надаля по 20 побед на ТБШ.

Видеообзор матча Новак Джокови- Стефанос Циципас:

"Телеграф" напоминает, что днем ранее определилась победительница Ролан Гаррос-2021 в женском одиночном разряде.