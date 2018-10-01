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Опасный маневр Феттеля на Гран-при России (Видео)
01:01 Сегодня Телеграф
Сегодня, 30 сентября, в Сочи завершился 16-й этап чемпионата мира Формулы-1 Гран-при России.
Победу в гонке завоевал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Стоит отметить, что в ходе гонки британский спортсмен едва не попал в аварию. Пилот "Феррари" Себастьян Феттель во время борьбы на трассе с Хэмилтоном совершил опасный манёвр, который едва не привёл к повреждению болида Льюиса.
Уже во время гонки стюарды расследовали эпизод, однако не нашли нарушений в действиях немца. После завершения этапа Хэмилтон признался, что был уверен в том, что Феттель совершил манёвр с двойной сменой траектории.
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