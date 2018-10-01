День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 01.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Госказначейство: Бюджет Украины с начала 2018 года недополучил почти 19 миллиардов
Госказначейство: Бюджет Украины с начала 2018 года недополучил почти 19 миллиардов
Новости: Кремль отказался вести дискуссию об отравлении Скрипалей
Кремль отказался вести дискуссию об отравлении Скрипалей
Новости: Договорные матчи: опубликован список подозреваемых арбитров
Договорные матчи: опубликован список подозреваемых арбитров
Новости: "Мисс Украина 2018": Вероника Дидусенко поздравила новую победительницу
"Мисс Украина 2018": Вероника Дидусенко поздравила новую победительницу
X

Опасный маневр Феттеля на Гран-при России (Видео)

Гран-при России
01:01 Сегодня Телеграф
championat.com

Сегодня, 30 сентября, в Сочи завершился 16-й этап чемпионата мира Формулы-1 Гран-при России.

Победу в гонке завоевал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Стоит отметить, что в ходе гонки британский спортсмен едва не попал в аварию. Пилот "Феррари" Себастьян Феттель во время борьбы на трассе с Хэмилтоном совершил опасный манёвр, который едва не привёл к повреждению болида Льюиса.

Уже во время гонки стюарды расследовали эпизод, однако не нашли нарушений в действиях немца. После завершения этапа Хэмилтон признался, что был уверен в том, что Феттель совершил манёвр с двойной сменой траектории.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автоспорт, Видео, Гран При России, Льюис Хэмилтон, Новости автоспорта, Себастьян Феттель, Ф1, Формула-1.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Автоспорт

Феттель сломал переднее крыло в Милане (Видео) На автодроме Сепанг установили искусственное освещение (Видео) Автогонщик едва выжил в жуткой аварии, которая помогла ему победить (Видео)

Последние новости

Леоненко: Марлос – как Коноплянка или Ярмоленко Актриса Линдсей Лохан сильно получила по лицу в Москве (Видео) В Украине будет увеличено количество проверок пищевых предприятий
Сегодня читают
01 Несостоявшийся референдум: Более 90% македонцев голосовали за переименование
02 "Это катастрофа": Александр Усик ответил на вопрос "Чей Крым"?
03 Пил водку и целовал фанатку на сцене: в Киеве прошел концерт Энрике Иглесиаса
04 Официально. Новым наставником "Арсенал-Киев" стал Грозный
05 Замаскированные устройства, которые использовали шпионы XX века (Фото)
Новости сегодня
20:26 Оптические иллюзии, сделанные при помощи макияжа (Фото)
20:20 Стало известно, когда выйдет новый Mercedes-Benz SL
20:10 Слова Фонсеки перед матчем Шахтера с Лионом в Лиге чемпионов
20:08 Фильм "Люди Икс: Темный Феникс" выпустят в прокат позже запланированного времени
20:00 Курьезные снимки, за которые людям на заднем плане хочется дать Оскар
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На территории Польши смогут разместиться бойцы США
На территории Польши смогут разместиться бойцы США
Новости: В Украине стали известны даты ВНО-2019
В Украине стали известны даты ВНО-2019
Новости: Мосийчук сообщил, о подготовке покушения на него
Мосийчук сообщил, о подготовке покушения на него
Новости: Мода 2018: стильные свитера oversize для холодной осени (Фото)
Мода 2018: стильные свитера oversize для холодной осени (Фото)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь