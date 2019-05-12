Разница всего 0,866 сек: сравнение круга Боттаса и Феттеля в Испании (Видео)

В испанской Барселоне сегодня состоится гонка Гран-при Испании, лучшее время на квалификации показал Валттери Боттас, обойдя Феттеля почти на секунду.

По итогам квалификации Гран-при Испании на трассе Барселона-Каталунья лучшим стал финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас с результатом 1 минута 15,406 секунд.

Вторым приехал его напарник Льюис Хэмилтон с отставанием +0,634 секунды, а третьим стал Себастьян Феттель на «Феррари» с разницей от времени лидера +0,866 сек.

Немецкий пилот после гонки успел пожаловаться на недостаточную скорость болида «Феррари», из-за чего его команда проиграла несколько последних гонок и стабильно показывает меньший результат, чем у «Мерседес».

Вашему вниманию сравнение лучшего времени лидера квалификации Боттаса на «Мерседесе» и Феттеля на «Феррари».

Напомним, гонка Гран-при Испании пройдет в воскресенье, 12 мая, в 16:10 по киевскому времени.